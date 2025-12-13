Intervistato dal quotidiano Il Messaggero, Gianni Petrucci, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, conferma quanto affermato ieri in merito alle indiscrezioni che vogliono le due squadre di calcio della città interessate al progetto della franchigia di Milano dell'imminente NBA Europe: "Armani, Inter e Milan? Risulta anche a me che a Milano, e da tempo, si stiamo muovendo molte cose, magari intorno a questi nomi. Ma anche a Roma abbiamo grandi imprenditori, c'è un interesse concre-to. Nella nostra città ci sono realtà importanti, anche se al momento le squadre non sono ai vertici del basket italiano: parlo della Virtus, della Luiss e della Stella EBK che hanno alle spalle proprietà solide. E lo sbarco dell'NBA non può non essere visto come un'opportunità. La cosa sta marciando, vediamo dove arriverà".