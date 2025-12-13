Dal palco di Atreju, l'annuale manifestazione politica organizzata da Fratelli d'Italia, Gigi Buffon ha parlato della necessità dell'Italia di arrivare a qualificarsi ai prossimi Mondiali: "Ora il nostro obiettivo è andarci. La mia fortuna è stata non tanto viverlo da protagonista quanto viverlo da tifoso. Andarci porterebbe magia nel Paese e l'Italia diventerebbe un grandissimo oratorio dove tutti siamo uniti e nel quale condividere tutto, sentendoci tutti più uniti e solidali. Questa magia l'ho ritrovata in pochissimi eventi e il Mondiale di calcio è uno di questi", ha affermato il capo delegazione azzurro.