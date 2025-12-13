La Lazio resta in 9 uomini contro il Parma, complici le espulsioni di Zaccagni e Basic nell'arco dei 90 minuti, e nonostante la doppia inferiorità numerica nel finale riesce a segnare il gol vittoria con Noslin, entrato dalla panchina. 

Incredibile partita al Tardini. La Lazio sale così a quota 22 punti, il Parma resta terzultimo a quota 14 punti. 

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 13 dicembre 2025 alle 19:57
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print