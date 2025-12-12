Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha riabbracciato in gruppo Morten Frendrup e Albert Gronbaek nella penultima seduta d'allenamento settimanale in preparazione alla gara di domenica contro l'Inter. Lavoro per reparti a Villa Rostan prima della partitella finale, seguita a bordocampo dai vertici dirigenziali del club. 

Data: Ven 12 dicembre 2025 alle 16:19
Autore: Mattia Zangari
