Si avvicina al rientro a disposizione Matteo Darmian, fermo praticamente da due mesi per un problema muscolare. L'Inter, riferisce Sky Sport, conta di avere abile e arruolabile l'esperto terzino per l'imminente Supercoppa, così come Hakan Calhanoglu. La squadra, nel frattempo, è partita da qualche minuto alla volta di Genova dove domani è attesa dal Genoa di Daniele De Rossi.