Possibile turno di riposo per Dimarco sulla corsia sinistra, con Carlos Augusto titolare e Luis Henrique confermato a destra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono diversi i ballottaggi nella testa di Chivu ancora da sciogliere in vista di Genoa-Inter.
In difesa dovrebbe essere confermato il terzetto Bisseck-Akanji-Bastoni ammirato da metà primo tempo contro il Liverpool. Toccherà ancora a Zielinski sostituire Calhanoglu in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan favoriti per una maglia da titolare. In avanti dubbio in attacco tra Esposito e Bonny per affiancare Lautaro.
PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Cristian Chivu
Autore: Raffaele Caruso
