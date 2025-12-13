Possibile turno di riposo per Dimarco sulla corsia sinistra, con Carlos Augusto titolare e Luis Henrique confermato a destra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono diversi i ballottaggi nella testa di Chivu ancora da sciogliere in vista di Genoa-Inter. 

In difesa dovrebbe essere confermato il terzetto Bisseck-Akanji-Bastoni ammirato da metà primo tempo contro il Liverpool. Toccherà ancora a Zielinski sostituire Calhanoglu in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan favoriti per una maglia da titolare. In avanti dubbio in attacco tra Esposito e Bonny per affiancare Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Cristian Chivu

Sezione: Focus / Data: Sab 13 dicembre 2025 alle 20:11
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print