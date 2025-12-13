Stefano Capozucca, intervenuto sulle frequenze di Tuttomercatoweb, si è soffermato sulla lotta al vertice. Di seguito le sue parole: “Scudetto? Se la giocheranno Inter, Napoli e Milan. I nerazzurri sono forti, ma il Milan ha un grande allenatore e può essere agevolato dall’assenza delle coppe”.

Niccolò Anfosso
