Ha fatto un cenno anche Cristian Chivu quest'oggi nella conferenza stampa della vigilia della gara contro il Genoa, parlando delle differenze tra Liverpool e Como: i Reds hanno investito moltissimo sul mercato, col botto dei 150 milioni versati nelle casse del Bayer Leverkusen per Florian Wirtz. Soldi che però, per il momento, non hanno generato profitti, visto che la stellina tedesca sin qui ha faticato davvero tanto per imporsi in Inghilterra, facendosi notare praticamente solo per la 'scena madre' in occasione del rigore decisivo per la vittoria della squadra di Arne Slot contro l'Inter.

Rendimento che mette Wirtz nel mirino di Dietmar Hamann, grande ex del Liverpool, che nel corso del programma 'Triple - the Hagedorn Football Talk' è andato giù duramente contro il giocatore: "Natale è alle porte e non ha ancora segnato un solo gol né deciso una singola partita. La Premier League è un campionato diverso e finora ha avuto un impatto minimo o nullo. Finora non è stato in grado di risollevare la squadra dalle difficoltà, e perché dovrebbe farlo ora, a gennaio? Quando lo guardo giocare, a volte ho la sensazione che lui stesso non creda più di potersi imporre".