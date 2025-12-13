Prosegue l'attività di monitoraggio da parte dell'Inter in vista della prossima stagione. Ieri sera al Via del Mare di Lecce era presente anche un osservatore nerazzurro per dare un'occhiata a due giovani in campo nella partita vinta 1-0 dai padroni di casa. Da una parte i riflettori sono stati puntati su Ebenizer Akinsanmiro, in prestito con diritto di riscatto ai toscani, tra le più liete sorprese nella stagione finora complicata dei ragazzi allenati da Alberto Gilardino. In Viale della Liberazione sono molto soddisfatti dei progressi del centrocampista 2004 nigeriano, che parteciperà alla spedizione della propria Nazionale in Coppa d'Africa e viene seriamente preso in considerazione per un futuro in maglia nerazzurra.

L'altro giocatore osservato ancora una volta è il difensore Tiago Gabriel, difensore centrale di 20 anni, che contro il Pisa è stato tra i migliori in campo. Il portoghese figura nella lista dei difensori che la dirigenza sta valutando per rinfrescare il reparto della prossima stagione. E ieri sono arrivati ulteriori segnali positivi in tal senso.