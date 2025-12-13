Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Palestra e Caprile. Entrambi sono accostati all'Inter sul mercato.

“Sono due giocatori attenzionati dal mercato. Palestra non è di nostra proprietà, per me uno dei laterali più forti di Europa. Caprile è forte, ma in questo momento pensiamo a tenerci i giocatori, poi a fine anno vedremo. Il presidente vuole costruire un percorso duraturo, ma in questo momento non ci pensiamo”, le sue parole.

A Dazn Angelozzi si è sbilanciato parecchio su Palestra. "Sapevo quanto fosse forte. Lo volevo già al Frosinone, l'ho voluto io ma anche il presidente e l'allenatore mi hanno appoggiato. Siamo molto felici. Palestra è il laterale più forte che c'è in Europa", le sue parole.