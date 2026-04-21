Spazio anche al direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi che ai microfoni di Sport Mediaset prima di Inter-Como ha espresso parole al miele sul loro allenatore, Fabregas: "Cesc è il nostro perno, quello su cui si poggia l'intera area tecnica. È un fenomeno, lo dico da tre anni a questa parte, cresce tutti i mesi. Ha una voglia di apprendere e migliorarsi incredibile, ha un'ambizione e una fame che non ho mai visto in una persona. A lui dobbiamo tanto, penso che siamo allineati culturalmente e come obiettivo e sono sicuro che andremo avanti insieme per tanto tempo. Perché come noi diamo tanto a lui anche lui ci restituisce tanto tutti i giorni".

Non avete paura che ve lo portino via?

"Non abbiamo mai avuto paura. Dopodiché vedremo, non possiamo prevedere il futuro. Ma siamo sicuri del rapporto che abbiamo con Cesc e del lavoro che facciamo tutti i giorni".