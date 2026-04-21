Spazio anche al direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi che ai microfoni di Sport Mediaset prima di Inter-Como ha espresso parole al miele sul loro allenatore, Fabregas: "Cesc è il nostro perno, quello su cui si poggia l'intera area tecnica. È un fenomeno, lo dico da tre anni a questa parte, cresce tutti i mesi. Ha una voglia di apprendere e migliorarsi incredibile, ha un'ambizione e una fame che non ho mai visto in una persona. A lui dobbiamo tanto, penso che siamo allineati culturalmente e come obiettivo e sono sicuro che andremo avanti insieme per tanto tempo. Perché come noi diamo tanto a lui anche lui ci restituisce tanto tutti i giorni".

Non avete paura che ve lo portino via?
"Non abbiamo mai avuto paura. Dopodiché vedremo, non possiamo prevedere il futuro. Ma siamo sicuri del rapporto che abbiamo con Cesc e del lavoro che facciamo tutti i giorni".

Sezione: L'avversario / Data: Mar 21 aprile 2026 alle 20:55
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi