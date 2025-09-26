Vigilia di campionato per il Cagliari, atteso domani sera dalla sfida dell'Unipol Domus contro l'Inter. Il tecnico rossoblu Fabio Pisacane presenta l'appuntamento in conferenza stampa: "Partirei dall'abbraccio della nostra gente, ieri è stato veramente bello averli accanto (all'allenamento a porte aprte, ndr). Un clima che ho respirato poche volte anche nei miei anni da calciatore. Era bello vedere questa unione tra noi e loro e spero che in futuro possa capitare spesso. Per quanto riguarda la partita contro l'Inter sarà sicuramente una partita dal quoziente di difficoltà alto, ma sappiamo che c'è da fare una grandissima partita da squadra compatta e generosa. Cercherò di scegliere la strategia migliore per contrastare l'avversario".
Quanto è importante Deiola in questo nuovo Cagliari? Quali sono gli assenti?
"Deiola è un giocatore duttile, disponibilissimo e lo abbiamo visto anche nel precampionato dove ha giocato da difensore. Ci permette di avere più soluzioni. Tra gli indisponibili ci sarà sicuramente Zappa, che purtroppo deve star fermo e lo rivedremo dopo la sosta. Ha rimediato una distrazione al retto femorale e deve ancora recuperare. Saranno assenti anche Radunovic e Pintus, che lavorano ancora in personalizzato. Salterà l'Inter anche Luvumbo, che sarà a tutti gli effetti a disposizione della squadra martedì. L'Inter ha tanti campioni, bisogna fare una partita gagliarda, da squadra vera. Dobbiamo essere compatti e generosi e avere poi il coraggio di far male quando capiterà".
Cosa ricorda del suo primo Cagliari-Inter?
"Sicuramente è stata una partita particolare, era la mia prima in Serie A in trasferta, subito dopo l'esordio. Era un misto tra stare sul pezzo per cercare di sbagliare il meno possibile e tenere un avversario che andava spedito come Perisic. Ci fu la doppietta di Melchiorri e ricordo quella giornata come se fosse ieri. In quel periodo la Curva nerazzurra aveva dei problemi con Icardi, che sbagliò un rigore poco dopo. Sono passati tantissimi anni, ma per me è come se ne fossero passati pochi. Oggi è una partita diversa, in un ruolo diverso, sono dall'altra parte e cerco di pensare al presente sperando che la mia squadra possa fare una partita di grande livello".
Cosa si prova ad essere avanti in classifica? Dove l'Inter è più pericolosa?
"Intanto ci godiamo il momento, consapevoli che siamo all'inizio. Sappiamo che ci dobbiamo mettere in uno stato d'animo combattivo, dove in certi momenti dovremo cercare di superare delle situazioni che possono crearci difficoltà. Prendiamo la classifica con la giusta attenzione, facendo riferimento alla realtà. Bisogna rimanere con i piedi per terra. Per quanto riguarda l'Inter, aveva una base quasi perfetta e penso che l'intelligenza di Chivu sia stata anche quella di essere pragmatico e lasciare andare un sistema collaudato negli ultimi tempi e cercare di toccare poco. Abbiamo visto una squadra che si è discostata poco dall'Inter di Inzaghi ed è anche un merito dell'allenatore di oggi. Ha degli automatismi quasi perfetti in certe situazioni e sappiamo che possiamo anche andare incontro a delle difficoltà, ma sappiamo che se facciamo una partita da squadra compatta e generosa, possiamo creare anche delle difficoltà".
Come ha preparato la partita?
"Ogni partita ha la sua difficoltà. In Serie A non ci sono partite scontate, ogni punto pesa. Quando parliamo di umiltà deve partire prima da me, dal mio staff e ricade sui calciatori. Noi ci prepariamo per creare una strategia in fase di non possesso, in fase di possesso proveremo a creare delle difficoltà. Noi vogliamo, quando la partita ce lo permetterà, creare delle difficoltà all'Inter con le nostre armi".
Quanto sarà strano ritrovare Barella da allenatore del Cagliari?
"Sarà bello riabbracciarlo, ero straconvinto che sarebbe arrivato dove è poi arrivato. Anche da giovane faceva delle cose che, per l'età che aveva, erano di un livello superiore. Sarà anche buffo incontrarci subito in questa veste".
Il gruppo sta dimostrando spirito e carattere.
"Sono gli obiettivi che ci siamo fissati dal giorno zero. Come diceva un grande passato da queste parti: ci saranno dei momenti di grande libecciata e noi dovremo rimanere verticali quando il vento tirerà forte. Questo può accadere se noi creiamo una base fatta di entusiasmo e spirito di gruppo, dove uno può contare sull'altro nei momenti di difficoltà. Ieri era un giorno anche di scarico per tanti interpreti e così era l'occasione di poter utilizzare un'attivazione ludica, che poi ci permette di raggiungere questi micro-obiettivi di squadra".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - L'avversario
Altre notizie
- 20:41 Cagliari-Inter, domani la sfida numero 89 in Serie A: i precedenti. Nerazzurri in striscia positiva
- 20:29 Carbone, così non va: Kukulis illude, poi la Juventus con una gran ripresa rifila tre ganci da KO all'Inter U20
- 20:26 Nicolò Barella incrocia ancora una volta il suo passato: un gol e 6 assist da avversario con il Cagliari
- 20:12 Gol e assist nelle ultime due, riecco il vero Dimarco: nessun difensore in Serie A come lui negli ultimi 5 anni
- 19:58 Bookies - Inter destinata a proseguire la rincorsa col Cagliari. Si prevede gara ricca di gol
- 19:44 Khéphren Thuram: "Marcus sempre super competitivo, mi faceva piangere. Ma dopo Juve-Inter..."
- 19:30 Qui Cagliari - Sono ventisei i giocatori convocati da Pisacane per la gara con l'Inter: l'elenco
- 19:15 L'agente di Zaniolo: "Trattativa estenuante con il Galatasaray, ma Nicolò ha voluto con forza venire all'Udinese"
- 19:00 Rivivi la diretta! Laurea Honoris Causa a MAROTTA, AUSILIO resta. La VIGILIA di CAGLIARI-INTER: sorprese di FORMAZIONE
- 18:46 Cagliari a +1 sull'Inter prima dello scontro diretto: non succedeva dal 2011-12, ecco come finì quella volta
- 18:32 Cagliari-Inter a Piccinini. Per il fischietto romagnolo sarà il settimo precedente con i nerazzurri
- 18:18 La Russa: "Berlusconi voleva l'Inter? Può essere, ma era milanista. Dopo un derby mi diede uno scappellotto"
- 18:04 Mondiale U20, l'Italia si prepara al debutto. Nunziata: "Le motivazioni faranno la differenza"
- 17:50 'Antipirateria Gotha 2', De Siervo: "Colpito il vertice del mercato illegale dello streaming in Italia"
- 17:36 Season Ranking, guida la Danimarca davanti al Portogallo. Italia nona
- 17:22 Sky - Cagliari-Inter, Darmian e Mkhitaryan favoriti su Dumfries e Sucic: la probabile. Riecco Lautaro e Bastoni
- 17:08 Operazione anti-pirateria, otto arresti e 900 mila utenti colpiti. Duilio (Sky): "Un passo decisivo per la legalità"
- 16:52 Cagliari, Pisacane: "Luvumbo e Zappa out con l'Inter. Barella? Sarà bello abbracciarlo, ero convinto di una cosa"
- 16:38 videoMarotta: "Oaktree lungimirante, ha capito che deve investire. Soddisfatto di Chivu, Ausilio resta all'Inter"
- 16:24 UFFICIALE - Liverpool, la UEFA accetta il cambio nella lista Champions: Chiesa prende il posto di Leoni
- 16:10 videoIannantuoni, rettrice Università Milano-Bicocca: "Marotta fonte di ispirazione per chi deve affrontare le sfide del futuro"
- 15:55 videoMarotta: "Nuovo San Siro, mi auguro non ci siano preclusioni. Trasparenza massima da Inter e Milan"
- 15:48 La Gazzetta mai così ondivaga sul mercato dei nerazzurri
- 15:33 videoLaurea magistrale Honoris Causa in 'Marketing e mercati globali' a Marotta: "Grazie anche a Oaktree, io presidente dell'Inter nell'animo"
- 15:19 Domani sera Cagliari-Inter, ecco dove vedere il match dell'Unipol Domus in TV
- 15:05 Tudor mette fine al botta e risposta con Rocchi: "Non devo rispondere a niente"
- 14:50 Cagliari-Inter, il segno 'x' non si verifica dal 2013: dopo quella gara il bilancio è 9-1 per i nerazzurri
- 14:35 Inter-Cremonese a San Siro: il Prefetto di Milano vieta la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Cremona
- 14:21 Juve-Atalanta, Lookman titolare? Juric: "Si sta allenando bene, devo ancora scegliere chi giocherà in attacco"
- 14:07 Cagliari, Borrelli attende l'Inter: "È una squadra molto forte, una corazzata. Esposito? L'ho visto sereno"
- 13:52 Cagliari-Inter sarà anche Sebastiano contro Pio Esposito: è la 120esima coppia di fratelli in A
- 13:38 L'agente di Ndiaye: "Ho portato Bonny al Parma, pensiamo ad un percorso simile". Sul possibile futuro all'Inter...
- 13:24 Cremonese, intervento chirurgico per Collocolo e lesione al flessore per Moumbagna: entrambi salteranno l'Inter
- 13:10 Triestina, Marino: "Abbiamo perso contro un'ottima squadra come l'Inter U23, dominando per larghi tratti"
- 12:56 FcIN - Il progetto, gli obiettivi, i possibili sviluppi futuri: alla scoperta di Inter 24/7
- 12:42 Lista Champions, il Liverpool pensa di inserire Chiesa al posto di Leoni. Slot: "Abbiamo esaminato la questione"
- 12:28 Toni: "Inter prima rivale del Napoli. I nerazzurri erano i più forti nelle scorse stagioni, però..."
- 12:14 Mara Maionchi: "Da quando è andato via Marotta, la Juventus ha patito un po'"
- 12:00 La VIGILIA di CAGLIARI-INTER: torna LAUTARO, la PROBABILE di CHIVU. L'UNDER 23 VOLA: super vittoria
- 11:44 videoSerie C, l'Inter U23 cambia marcia: il 2-0 alla Triestina vale la terza vittoria di fila. In gol Topalovic e Kamate
- 11:30 Liverpool, Slot: "Leoni fuori per un anno. C'è solo un aspetto positivo"
- 11:16 Galli: "Alternanza tra i pali? Ok di tanto in tanto. Su Sommer-Martinez..."
- 11:02 La Repubblica - San Siro, sì del Comune più vicino. Alternative: Inter a San Donato col Milan?
- 10:48 GdS - Gli Esposito avversari per 90 minuti. Pio è diventato quello che poteva essere Seba
- 10:34 CdS - I numeri confermano: Chivu deve ritrovare solidità difensiva
- 10:20 Galliani: "Milano non può non avere un grande stadio in linea con i tempi. L'eresia non è abbattere San Siro, ma Inter e Milan fuori dalla loro città"
- 10:06 UFFICIALE - Rinnovata la partnership tra Inter e Santa Margherita: special edition in arrivo
- 09:52 Corsera - San Siro, verso una white list per le aziende che eseguiranno i lavori
- 09:38 Orsi: "Caprile pronto al salto. Sommer-Martinez? Servono gerarchie chiare, ma per me..."
- 09:24 TS - Barella-Pisacane, ex compagni ora rivali: la finale da tifoso e il legame dell'interista con Cagliari
- 09:10 GdS - San Siro, tutto rinviato a lunedì: 24 dei 25 voti necessari sono garantiti, però...
- 08:56 GdS - La Bicocca premia Marotta: oggi riceverà una laurea honoris causa
- 08:42 OM, Benatia: "Ecco come è andata tra l'Inter e Luis Henrique. Con lui parlai chiaro già a marzo. Ligue 1 superiore alla Serie A? Mi preoccupa una cosa"
- 08:28 GdS - Martinez-Sommer: con Chivu cambia tutto. Per il futuro c'è pure Caprile
- 08:14 CdS - Lautaro preso di mira, Chivu duro con un tifoso: "Rispettate chi lavora!"
- 08:00 GdS - Chivu alla ricerca della sua Inter: squadra ancora sospesa. Torna Lautaro, tre i ballottaggi: la probabile
- 00:00 Guida e Maresca arbitrino il Napoli
- 23:50 Genoa-Empoli è anche l'uno contro uno degli 'hermanos' Carboni. Valentin: "Giornata speciale"
- 23:42 Luigi Maria Prisco: "Berlusconi andò da papà per comprare l'Inter. Calciopoli? Aveva intuito qualcosa con Facchetti"
- 23:40 Udinese, Magda Pozzo: "Soddisfatta per l'inizio stagionale. Fatte alcune grandi prestazioni"
- 23:38 Inter U23-Triestina, le pagelle - Topalovic e Kamaté si trovano a meraviglia, David appannato
- 23:29 Kamaté in conferenza: "Cerco di migliorare su tutto. Topalovic e Fiordilino capiscono di calcio"
- 23:26 Da un campetto all'altro: Chivu concentrato ad osservare la partitella delle figlie Anastasia e Natalia
- 23:12 Vecchi in conferenza: "Ottimo piglio da parte di tutti. Kamaté può essere determinante"
- 23:02 Europa League, esordio amaro per il Bologna in casa dell'Aston Villa: finisce 1-0. Tutti i risultati
- 22:57 Casadei segna, Cuadrado si becca il rosso: il Torino batte il Pisa e vola agli ottavi di Coppa Italia contro la Roma
- 22:45 L'Inter U23 adesso vola! Battuta 2-0 la Triestina, decidono Topalovic e Kamaté: nerazzurri al quarto posto
- 22:43 Cagliari-Inter, in Sardegna bilancio a senso unico nelle ultime 5 stagioni. L'ultimo successo dei rossoblu è datato 2019
- 22:28 Il pensiero di Rampulla: "Chivu troverà la quadra, alla fine i valori verranno fuori"
- 22:15 La fiducia di Fassone: "Milano sembra essere sulla buona strada per la costruzione di un nuovo impianto"