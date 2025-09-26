"Sabato sfideremo una squadra molto forte". Il pensiero è di Gennaro Borrelli, attaccante del Cagliari intervenuto durante la trasmissione 'Il Cagliari in diretta' in onda su Radiolina e Videolina.

"Ci stiamo allenando bene, con entusiasmo - aggiunge il centravanti rossoblu -. Arriviamo da dei risultati favorevoli, cercheremo di arrivare pronti al meglio per questa gara, sicuramente complicata ma bella da giocare. L’Inter è davvero una corazzata. Noi siamo partiti bene, ma non dobbiamo dimenticare che il campionato è iniziato ora. Dobbiamo restare sempre equilibrati, andare avanti con positività ed entusiasmo, affrontando ogni gara come una finale, pronti a dare tutto. Poi si vedrà, ogni partita è una storia a sé. Come ho visto in settimana Esposito? Sereno, si sta allenando bene. In Coppa è entrato con il piglio giusto, sono convinto che sabato possa fare una grande prestazione"