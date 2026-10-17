BOLOGNA-INTER 1-1 (10' Pobega (B), 44' Thuram (I))
LIVE MATCH
56' - Conclusione dalla distanza debole di Sucic, Skorupski para a terra.
53' - Buon movimento di Esposito trovato da solo da Bastoni. Il controllo dell'attaccante non è felice e Skorupski lo anticipa.
49' - Dimarco mette in mezzo, Skorupski controlla non senza difficoltà. Bel recupero di Bastoni in precedenza.
48' - Luis Henrique trova Pio Esposito che controllato da Darmian perde l'equilibrio al momento del tiro.
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19.06 - Calcio d'inizio del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!
19.05 - Squadre in campo per l'inizio del secondo tempo.
HALFTIME REPORT - Che senza Lautaro sarebbe stata più difficile, lo avevano pronosticato bene o male tutti. Quando poi il Bologna trova un'azione pericolosa dopo pochi secondi e un Tommaso Pobega in stato di grazia che segna, crea gioco, fa ammattire i difensori avversari, capisci che la questione diventa ancora più complicata. Ci è voluta tanta pazienza all'Inter per rimettersi in carreggiata col cabezazo di Marcus Thuram che fa uno stacco imperiale sul cross di Nicolò Barella e mette la palla lì dove Lukasz Skorupski non può arrivare. Il polaccio rimedia superandosi su Esposito prima del duplice fischio di un primo tempo frizzante e spigoloso.
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45' + 2 - Skorupski trova un gran rfilesso e dice no al colpo di testa di Esposito da due passi. Su questa azione finisce il primo tempo: Bologna e Inter vanno a riposo sull'1-1.
45' + 2 - Crossa Dimarco, Bisseck è pronto ad avventarsi sul pallone ma Theate lo anticipa mandando in corner.
45' + 1 - Due di recupero. Subito Bologna aggressivo, batti e ribatti in area prima che l'Inter liberi dopo una parata di Martinez su Zortea.
44' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMM!!!
IL GOL DI THURAM: Azione elaborata dell'Inter, palla che arriva a Barella che mette un pallone col contagiri per Thuram che salta due piani sopra tutti e lascia sul posto Skorupski.
42' - Miranda pasticcia col pallone trascinandolo sul fondo, ma se la cava facendolo rimpallare su Barella con Doveri che assegna rinvio ai felsinei.
40' - Incredibile traversa di Pobega! Tiro dalla distanza di Cambiaghi che rimpalla su un difensore e finisce proprio al marcatore di serata, che solo e con Martinez a terra calcia a botta sicura trovando il legno.
40' - Sciocchezza di Akanji, Bernardeschi ringrazia e prova il tiro trovando un corner.
39' - Skorupski blocca il tiro di Bastoni, ma Doveri ravvisa in precedenza un fallo di Esposito.
38' - Ancora Pobega! Scambio con Enem che di testa gli consegna il pallone di ritorno per il tiro da fuori che termina a lato di poco.
36' - Errore di Esposito che poi trattiene vistosamente la maglia di Pobega, ammonito anche l'attaccante nerazzurro.
34' - Esposito riceve in area spalle alla porta, scarica su Luis Henrique che prova il tiro da fuori: rasoterra facile per Skorupski. In precedenza, Theate atterra Barella con uno step on foot: dopo aver lasciato il vantaggio, ammonisce il belga.
33' - Esposito anticipato al momento del tiro, poi Barella prova a recuperare ma viene anticipato a sua volta.
30' - Piccoli deve arrendersi, entra in campo Enem.
30' - Problemi per Akanji, ma soprattutto per Piccoli. Palladino fa scaldare Enem e Dovbyk.
28' - La punizione di Dimarco trova Thuram che di piatto schiaccia il pallone che finisce alto.
27' - Darmian atterra Esposito, poi va a sincerarsi delle condizioni dell'ex compagno.
25' - Altro tentativo dalla distanza di Barella, pallone che si impenna e finisce in curva.
24' - Lancio panoramico di Theate per Cambiaghi che controlla bene, punta Zielinski in area e calcia sull'esterno della rete.
22' - Luis Henrique si accentra avvicinandosi a Dimarco e combinando con lui, il tiro dell'esterno sinistro finisce sul fondo.
20' - Sucic spinge via Ferguson per battere una punizione, Doveri interviene e mette ordine.
19' - Akanji controlla Piccoli favorendo l'intervento di Martinez.
17' - Combinazione del Bologna su punizione, tiro potente di Bernardeschi che Martinez alza in calcio d'angolo.
15' - Zortea salta Bastoni, poi Sucic frana addosso all'ex Atalanta. Punizione Bologna.
15' - Bravo Theate a difendere palla su Barella guadagnando una rimessa laterale.
12' - Sucic prova a mettere in mezzo, palla troppo profonda per Esposito.
10' - BOLOGNA IN VANTAGGIO! POBEGA! Palla persa di Luis Henrique, il centrocampista si avventa in area e a tu per tu con Martinez lo buca di potenza!
9' - Martinez arriva in uscita e rimedia ad un disimpegno non impeccabile di Akanji bloccando la palla su Piccoli.
6' - Tiro dalla distanza di Barella, Skorupski si allunga e devia in corner. Sugli sviluppi, Luis Henrique completamente solo in mezzo all'area colpisce male la palla mandando fuori.
5' - Inter che gestisce palla, fino a quando Barella sbaglia il lancio per Dimarco e il pallone viene intercettato da Zortea.
2' - Esposito prova a dettare un passaggio a Barella che però mette direttamente tra le mani di Skorupski.
1' - Dopo nemmeno 30 secondi, è chance Bologna con Pobega che guadagna l'area e mette in mezzo dove Piccoli non riesce a ribadire in porta.
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18.02 - Sarà del Bologna il calcio d'inizio del match: PARTITI!
18.00 - Ferguson e Barella davanti a Doveri per il sorteggio.
17.57 - Bologna e Inter entrano in campo per il prepartita.
17.55 - Le due squadre sono nel tunnel che porta al campo. Abbraccio Skorupski-Martinez.
17.44 - Le due squadre tornano negli spogliatoi. A breve il calcio d'inizio.
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IL TABELLINO
BOLOGNA-INTER 1-1
MARCATORI: 10' Pobega (B), 44' Thuram (I)
BOLOGNA: 1 Skorupski; 36 Darmian, 16 Casale, 3 Theate; 20 Zortea, 19 Ferguson, 4 Pobega, 33 Miranda; 10 Bernardeschi, 91 Piccoli (30' 22 Enem), 28 Cambiaghi.
In panchina: 25 Pessina, 72 Happonen, 5 Helland, 6 Moro, 8 Amondarain, 9 Dovbyk, 11 Mbangula, 14 Heggem, 17 El Azzouzi, 18 Libra, 21 Odgaard, 23 Alhassane, 29 De Silvestri, 41 Vitik.
Allenatore: Raffaele Palladino
INTER: 1 Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.
In panchina: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 14 Bonny, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 46 Bovio, 48 Mosconi, 99 Spence.
Allenatore: Cristian Chivu
Arbitro: Doveri. Assistenti: Zingarelli - Bercigli. Quarto ufficiale: Di Marco. VAR: Gariglio. Assistente VAR: Piccinini.
Note
Ammoniti: Theate (B), Esposito (I)
Possesso palla: 33%-66%
Tiri in porta: 3-4
Tiri totali: 9-9
Corner: 2-2
Recupero: 1°T 2'.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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