BOLOGNA-INTER 1-1 (10' Pobega (B), 44' Thuram (I))

LIVE MATCH

56' - Conclusione dalla distanza debole di Sucic, Skorupski para a terra.

53' - Buon movimento di Esposito trovato da solo da Bastoni. Il controllo dell'attaccante non è felice e Skorupski lo anticipa.

49' - Dimarco mette in mezzo, Skorupski controlla non senza difficoltà. Bel recupero di Bastoni in precedenza.

48' - Luis Henrique trova Pio Esposito che controllato da Darmian perde l'equilibrio al momento del tiro.

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19.06 - Calcio d'inizio del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

19.05 - Squadre in campo per l'inizio del secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Che senza Lautaro sarebbe stata più difficile, lo avevano pronosticato bene o male tutti. Quando poi il Bologna trova un'azione pericolosa dopo pochi secondi e un Tommaso Pobega in stato di grazia che segna, crea gioco, fa ammattire i difensori avversari, capisci che la questione diventa ancora più complicata. Ci è voluta tanta pazienza all'Inter per rimettersi in carreggiata col cabezazo di Marcus Thuram che fa uno stacco imperiale sul cross di Nicolò Barella e mette la palla lì dove Lukasz Skorupski non può arrivare. Il polaccio rimedia superandosi su Esposito prima del duplice fischio di un primo tempo frizzante e spigoloso.

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45' + 2 - Skorupski trova un gran rfilesso e dice no al colpo di testa di Esposito da due passi. Su questa azione finisce il primo tempo: Bologna e Inter vanno a riposo sull'1-1.

45' + 2 - Crossa Dimarco, Bisseck è pronto ad avventarsi sul pallone ma Theate lo anticipa mandando in corner.

45' + 1 - Due di recupero. Subito Bologna aggressivo, batti e ribatti in area prima che l'Inter liberi dopo una parata di Martinez su Zortea.

44' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMM!!!

IL GOL DI THURAM: Azione elaborata dell'Inter, palla che arriva a Barella che mette un pallone col contagiri per Thuram che salta due piani sopra tutti e lascia sul posto Skorupski.



42' - Miranda pasticcia col pallone trascinandolo sul fondo, ma se la cava facendolo rimpallare su Barella con Doveri che assegna rinvio ai felsinei.

40' - Incredibile traversa di Pobega! Tiro dalla distanza di Cambiaghi che rimpalla su un difensore e finisce proprio al marcatore di serata, che solo e con Martinez a terra calcia a botta sicura trovando il legno.

40' - Sciocchezza di Akanji, Bernardeschi ringrazia e prova il tiro trovando un corner.

39' - Skorupski blocca il tiro di Bastoni, ma Doveri ravvisa in precedenza un fallo di Esposito.

38' - Ancora Pobega! Scambio con Enem che di testa gli consegna il pallone di ritorno per il tiro da fuori che termina a lato di poco.

36' - Errore di Esposito che poi trattiene vistosamente la maglia di Pobega, ammonito anche l'attaccante nerazzurro.

34' - Esposito riceve in area spalle alla porta, scarica su Luis Henrique che prova il tiro da fuori: rasoterra facile per Skorupski. In precedenza, Theate atterra Barella con uno step on foot: dopo aver lasciato il vantaggio, ammonisce il belga.

33' - Esposito anticipato al momento del tiro, poi Barella prova a recuperare ma viene anticipato a sua volta.

30' - Piccoli deve arrendersi, entra in campo Enem.

30' - Problemi per Akanji, ma soprattutto per Piccoli. Palladino fa scaldare Enem e Dovbyk.

28' - La punizione di Dimarco trova Thuram che di piatto schiaccia il pallone che finisce alto.

27' - Darmian atterra Esposito, poi va a sincerarsi delle condizioni dell'ex compagno.

25' - Altro tentativo dalla distanza di Barella, pallone che si impenna e finisce in curva.

24' - Lancio panoramico di Theate per Cambiaghi che controlla bene, punta Zielinski in area e calcia sull'esterno della rete.

22' - Luis Henrique si accentra avvicinandosi a Dimarco e combinando con lui, il tiro dell'esterno sinistro finisce sul fondo.

20' - Sucic spinge via Ferguson per battere una punizione, Doveri interviene e mette ordine.

19' - Akanji controlla Piccoli favorendo l'intervento di Martinez.

17' - Combinazione del Bologna su punizione, tiro potente di Bernardeschi che Martinez alza in calcio d'angolo.

15' - Zortea salta Bastoni, poi Sucic frana addosso all'ex Atalanta. Punizione Bologna.

15' - Bravo Theate a difendere palla su Barella guadagnando una rimessa laterale.

12' - Sucic prova a mettere in mezzo, palla troppo profonda per Esposito.

10' - BOLOGNA IN VANTAGGIO! POBEGA! Palla persa di Luis Henrique, il centrocampista si avventa in area e a tu per tu con Martinez lo buca di potenza!



9' - Martinez arriva in uscita e rimedia ad un disimpegno non impeccabile di Akanji bloccando la palla su Piccoli.

6' - Tiro dalla distanza di Barella, Skorupski si allunga e devia in corner. Sugli sviluppi, Luis Henrique completamente solo in mezzo all'area colpisce male la palla mandando fuori.

5' - Inter che gestisce palla, fino a quando Barella sbaglia il lancio per Dimarco e il pallone viene intercettato da Zortea.

2' - Esposito prova a dettare un passaggio a Barella che però mette direttamente tra le mani di Skorupski.

1' - Dopo nemmeno 30 secondi, è chance Bologna con Pobega che guadagna l'area e mette in mezzo dove Piccoli non riesce a ribadire in porta.

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18.02 - Sarà del Bologna il calcio d'inizio del match: PARTITI!

18.00 - Ferguson e Barella davanti a Doveri per il sorteggio.

17.57 - Bologna e Inter entrano in campo per il prepartita.

17.55 - Le due squadre sono nel tunnel che porta al campo. Abbraccio Skorupski-Martinez.

17.44 - Le due squadre tornano negli spogliatoi. A breve il calcio d'inizio.

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IL TABELLINO

BOLOGNA-INTER 1-1

MARCATORI: 10' Pobega (B), 44' Thuram (I)

BOLOGNA: 1 Skorupski; 36 Darmian, 16 Casale, 3 Theate; 20 Zortea, 19 Ferguson, 4 Pobega, 33 Miranda; 10 Bernardeschi, 91 Piccoli (30' 22 Enem), 28 Cambiaghi.

In panchina: 25 Pessina, 72 Happonen, 5 Helland, 6 Moro, 8 Amondarain, 9 Dovbyk, 11 Mbangula, 14 Heggem, 17 El Azzouzi, 18 Libra, 21 Odgaard, 23 Alhassane, 29 De Silvestri, 41 Vitik.

Allenatore: Raffaele Palladino

INTER: 1 Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.

In panchina: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 14 Bonny, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 46 Bovio, 48 Mosconi, 99 Spence.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Doveri. Assistenti: Zingarelli - Bercigli. Quarto ufficiale: Di Marco. VAR: Gariglio. Assistente VAR: Piccinini.

Note

Ammoniti: Theate (B), Esposito (I)

Possesso palla: 33%-66%

Tiri in porta: 3-4

Tiri totali: 9-9

Corner: 2-2

Recupero: 1°T 2'.