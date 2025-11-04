Al termine della partita vinta contro l'Albinoleffe, che ha consolidato la posizione di vertice dell'Inter U23, il tecnico nerazzurro Stefano Vecchi è intervenuto in conferenza stampa spendendo in primo luogo parole di elogio per Matteo Cocchi, autore dello splendido gol del vantaggio. Queste le sue parole riportate dal sito LacasadiC.com: "È un ragazzo che ha ottime potenzialità e dalle pressioni che gli vengono messe. Sta dimostrando di essere in crescita, mi piace la sua predisposizione difensiva. Che abbia qualità di spinta notevoli lo sapevamo“.

Punto sugli infortunati.

"Il fatto di giocare così tanto ci crea qualche problema, quelli che sono fuori non rientreranno a breve. Matteo Spinaccé era in panchina dopo tempo, Leonardo Bovo potrebbe rientrare già domenica contro il Vicenza. Alessandro Calligaris ha un problema al dito, se riuscirà a giocare col tutore potrà giocare a breve, altrimenti dovrà stare fuori un po’“.

Sul modo di giocare della sua Inter.

"Vorremmo essere più dominanti, ma vedendo quello che ha fatto l’AlbinoLeffe con un predominio del possesso palla, potevamo aspettarci di soffrire. Dobbiamo essere più bravi a soffrire di meno“.

Domenica la sfida al vertice contro il Vicenza, gara dell'ex per lui:

"Lì ho fatto un anno e mezzo con risultati importanti, sono contentissimo di essere qua e di rivedere tanti ragazzi con cui mi sento e di rivedere anche la Curva, che fa parte di una piazza importante“.