Oltre a Stefano Vecchi, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Albinoleffe anche il mattatore dell'incontro, lo sloveno Luka Topalovic, autore dei due gol decisivi nel finale uscendo dalla panchina: "Dopo l’Ospitaletto è stata una settimana dura perché mi faceva male il flessore, sono felice per questa vittoria. Quando sono titolare e quando entra dalla panchina gioco allo stesso modo, provo a fare cose che possono aiutare la squadra. Ho già ringraziato Richi Agbonifo per gli assist, dovrò offrirgli una cena“, le parole riportate da LacasadiC.com.