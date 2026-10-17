Un brutto 2-4 al Breda per l'Inter U23, che viene battuta a domicilio da un Monopoli ben messo in campo e spietato nello sfruttare gli errori nerazzurri. La squadra di Vecchi, addirittura, era andata in vantaggio al 7' con Zuberek. A rimettere subito in parità il risultato il gol di Vido su rigore all'11', seguito dall'1-2 di Scipioni poco meno di un quarto d'ora dopo. Entrambi i gol, però, sono stati caratterizzati da due errori decisamente ingenui: il primo di Taho, il secondo di Avitabile. Nonostante un buon finale di prima frazione l'Inter U23 si è fatta sorprendere in avvio di ripresa ancora da Luca Vido. Poi il gol di Fall nel finale ha chiuso la partita. Inutile il gol di Zuberek all'89'. Prossimo impegno per l'Inter U23 settimana prossima, ancora a Sesto San Giovanni, contro il Sorrento.

IL TABELLINO

INTER U23-MONOPOLI 2-4

Marcatore: 7' Zuberek (I), 11' rig. Vido (M), 24' Scipioni (M), 47' Vido (M), 85' Fall (M), 89' Zuberek (I)

INTER U23 (3-4-2-1): Taho; Stante, Prestia (80' Garonetti), Jakirovic; Avitabile (66' Sorino), Kaczmarski, Bovo (66' Cerpelletti), Marello; Mancuso (66' Lavelli), Fumagalli (82' Carrara); Zuberek.

A disposizione: Melgrati, Raimondi, Tosto, Venturini, Donato, Re Cecconi, Aidoo.

Allenatore: Stefano Vecchi

MONOPOLI (3-5-2): Tommasi; Valenti, Piccinini (75' Angileri), Pucino; Cerretti, Battocchio (60' Calcagni), Greco, Cortinovis (60' Calcagni), Olivieri; Vido (75' Gioielli), Scipioni.

A disposizione: Albertazzi, Capone, Bernardotto, Fall, Belli, Sibbiano, Colombara, Tosi, Paukstys, Sardo.

Allenatore: Alberto Colombo.

Ammonito: 49' Valente

Arbitro: Restaldo (sez. di Ivrea)

Assistenti: Mititelu-Meraviglia

Quarto Ufficiale: Faye

FVS: Schirinzi

RIVIVI IL LIVE

16.24 - Finisce qui. Monopoli corsaro al Breda, Inter U23 battuta 2-4.

90'+2 - Sardo prova il tiro a giro, fuori. Era una situazione promettente per il Monopoli, vicino alla cinquina.

90' - Quattro di recupero.

IL GOL - Erroraccio di Angileri, che cerca di appoggiarsi sul portiere di testa ma sbaglia totalmente le misure. Poi Valenti non riesce a contenere Zuberek, che batte Tommasi a tu per tu.

89' - GOOOOOOL DELL'INTER! Zuberek fa 2-4, pasticcio della difesa del Monopoli.

IL GOL - Imbucata di Greco per Fall, che è bravo ad inserirsi nel varco lasciato dalla difesa nerazzurra e a battere a tu per tu Alain Taho.

85' - GOL DEL MONOPOLI. Fall chiude la partita, 1-4.

82' - Cambio per l'Inter. Esordio tra i professionisti per Carrara, esce Fumagalli. Tre centravanti ora per i nerazzurri.

81' - Cambio per il Monopoli: esce Scipioni, tra i migliori in campo, dentro Sardo.

80' - Cambio per l'Inter. Esce capitan Prestia, dentro Garonetti. Fascia che passa sul braccio di Stante.

79' - Lavelli prova il destro potente: centrale, respinge con i pugni Tommasi.

78' - Combinazione di pregevole fattura tra Fall e Gioielli. Quest'ultimo arriva al cross con il sinistro. Taho non ci arriva, Jakirovic spazza.

77' - Cross di Jakirovic, Stante è il più lesto ad arrivare sul pallone. Il colpo d'esterno però è impreciso.

75' - Cambi per il Monopoli. Esce Piccinini, entra Angileri. Esce anche Vido per Gioielli.

74' - Zuberek! Sinistro da fuori, deviato sopra la traversa. Calcio d'angolo, vicino al gol l'ex Lecco.

70' - Sorino rientra da destra verso sinistra e calcia da fuori: tiro rasoterra che non trova lo specchio, uscendo alla destra di Tommasi.

69' - Fall salta Stante e si invola. Il suo tiro a giro viene ribattuto da Prestia.

66' - Cambi per l'Inter. Fuori Lavelli, Avitabile e Bovo per Mancuso, Sorino e Cerpelletti.

66' - Inter U23 che trova spazio dopo una bella giocata di Zuberek e Fumagalli. L'inserimento di Bovo però non viene servito a causa di un errore di misura del polacco.

60' - Cambi per il Monopoli. Escono Cortinovis e Battocchio per Fall e Calcagni.

55' - Colpo di testa di Stante, su cross di Marello, che non inquadra lo specchio della porta. Ora Inter U23 che sta progressivamente alzando il baricentro.

49' - Giallo per Valenti. Ammonito per proteste.

IL GOL - Bella combinazione sulla destra e Cerretti arriva solo al cross. Palla con i giri contati per Vido e difesa che lavora male, perdendo contatto con il centravanti avversario. Bravo poi Vido di prima a infilare un incolpevole Taho.

47' - GOL DEL MONOPOLI. Doppietta di Vido, che dormita dell'Inter: 1-3.

15.34 - Via alla ripresa al Breda! Nessun cambio tra i 22 in campo.

Primo tempo non particolarmente vivace nonostante i tre gol. I nerazzurri erano partiti bene, sbloccandola con Zuberek al 7'. Poi due errori individuali, uno di Taho e uno di Avitabile, hanno regalato due gol agli ospiti, firmati Vido su rigore all'11' e Scipioni al 24'. L'Inter U23 dovrà fare decisamente qualcosa di più, sfruttando magari un Mancuso che appare particolarmente ispirato.

15.18 - Fischia due volte Restaldo. si torna negli spogliatoi.

45' - Due di recupero.

44' - Break centrale di Mancuso, che sta facendo bene palla al piede. Il tiro di sinistro non è né forte né particolarmente angolato: blocca Tommasi.

44' - Tiro da lontanissimo di Kaczmarski che non va lontano dall'incrocio dei pali.

39' - Cross di Valenti per Scipioni. Tuffo di testa che non trova la porta. Era interessante l'invito di Valenti.

29' - Grande occasione per l'Inter. Mancuso arriva al tiro dalla destra ben servito da Stante, ancora protagonista. La conclusione è piuttosto debole e Tommasi respinge. Marello poi colpisce male sulla respinta.

IL GOL - Corner per l'Inter U23 che il Monopoli respinge. Avitabile è l'ultimo uomo per i nerazzurri, ma calcola male il rimbalzo. Scipioni ne approfitta, ruba palla e va da solo a tu per tu con il portiere. Taho saltato e gol a porta vuota per la seconda punta ospite.

24' - GOL DEL MONOPOLI! Scipioni sfrutta una dormita di Avitabile e completa la rimonta.

23' - Folata dell'Inter con Mancuso sull'out di destra. Palla per Zuberek e destro da fuori: la deviazione di un difensore avversario spedisce la palla in corner.

23' - Olivieri prova il diagonale dopo essersi inserito. Avitabile è bravo a respingere la conclusione dell'avversario. RItmi ora piuttosto bassi.

16' - Arriva al cross Cerretti. Palla sul secondo palo per l'accorrente Olivieri, che però colpisce male. Rinvio dal fondo.

IL GOL - Rigore calciato di destro ad aprire, spiazzato Taho che comunque non sarebbe mai potuto arrivare sulla palla. Tutto da rifare per l'Inter U23.

12' - GOL DEL MONOPOLI. Vido non sbaglia, 1-1.

11' - Uscita sconsiderata di Taho sulle gambe di Scipioni e penalty per il Monopoli.

IL GOL - Zuberek prende posizione su Pucino dopo il lancio di Stante dalla difesa. Il polaccio calcia in diagonale da posizione defilata. Tiro su cui il portiere poteva fare meglio, ma l'Inter U23 è avanti!

7' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DELL'INTER! ZUBEREK! Ancora lui, 1-0!

5' - Primo spunto sulla destra del Monopoli, che sviluppa in verticale. Olivieri arriva al cross, bravo Jakirovic.

14.30 - Via alla sfida!

14.27 - Squadre in campo al Breda: Inter in nerazzurro, Monopoli in bianco.

Torna a giocare in casa l'Inter U23 di Stefano Vecchi. I nerazzurri ospitano il Monopoli nella 10a giornata del girone C di Serie C, partita importante e che può lanciare la seconda squadra verso i piani alti della classifica. Confermato Taho tra i pali, mentre c'è una chance in attacco per Zuberek. Assenti Mosconi e Bovio, che sono aggregati alla Prima Squadra. In panchina, poi, c'è Carrara, prima convocazione stagionale, per sopperire alle assenze degli altri aggregati. Ecco tutte le scelte per la gara che inizia alle 14.30.