L'ex calciatore del Krasnodar, Vladimir Bystrov, ha commentato l'interesse dell'Inter per Eduard Spertsyan in un'intervista con il sito russo SportsDaily: "Come potrei saperlo? È difficile dire quanto ci sia di vero, o addirittura se ci sia qualcosa di vero".



Spertsyan sarebbe un qualcosa in più per l'Inter nella sua attuale situazione?

"Non seguo l'Inter."



Se arrivasse un'offerta allettante dall'Europa, Spertsyan dovrebbe lasciare il campionato russo quest'inverno?

"Deciderà da solo cosa vuole: andarsene o provare a vincere un secondo campionato consecutivo con il Krasnodar".