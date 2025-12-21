La Fiorentina conquista finalmente la tanto attesa prima vittoria in questa Serie A, superando con un netto 5-1 l’Udinese. Una gara fortemente indirizzata fin dai primi minuti dall’episodio chiave del match: il cartellino rosso al portiere friulano Okoye, che ha lasciato gli ospiti in inferiorità numerica sin dall’avvio e ha spianato la strada alla goleada viola.

La squadra toscana ha saputo sfruttare al meglio la superiorità, imponendo ritmo e qualità e trovando un successo largo che vale molto più dei tre punti, soprattutto sul piano mentale. Con questa vittoria, infatti, si interrompe anche il ritiro della Fiorentina, così come deciso dall’allenatore Paolo Vanoli, segnale di una ritrovata fiducia dopo settimane complicate.

Resta invece confermato il silenzio stampa imposto dalla società viola: nonostante il risultato positivo e il clima più disteso, i tesserati non rilasceranno dichiarazioni ufficiali. Una scelta che testimonia la volontà del club di mantenere un profilo basso e concentrarsi esclusivamente sul lavoro in campo, con l’obiettivo di dare continuità a una vittoria attesa a lungo e fondamentale per il prosieguo della stagione.