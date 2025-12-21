Dopo sei pareggi e tantissime sconfitte, ecco che la Fiorentina ha ottenuto la prima vittoria stagionale in Serie A, infliggendo all'Udinese una goleada pesante. L'episodio chiave è l'espulsione di Okoye che permette alla viola di giocare praticamente quasi tutta la partita in superiorità numerica. Mandragora, Gudmundsson, Ndour e una doppietta di Kean liquidano i friulani con un netto 5-1. Prove di risveglio per la Viola che resta ultima a quota 9 punti, accorciando sul Pisa.