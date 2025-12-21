Resta ancora la sfida contro l'Atalanta del 28 dicembre, dopodiché toccherà al mese di gennaio infuocato per l'Inter di Christian Chivu, attesa da otto impegni che possono fornire molti indizi sulle ambizioni stagionali della formazione nerazzurra. Si partirà dall'impegno casalingo contro il Bologna, una sorta di rivincita dopo quanto accaduto in Supercoppa, con la lotteria dei rigori conquistata dai felsinei. Si arriva dunque alla sfida con il Parma al Tardini, il ritorno di Chivu nella squadra che gli ha permesso di approdare al Biscione.

Impegni fittissimi e molto duri: il Napoli in campionato, poi il recupero con il Lecce e la trasferta di Udine. Tris finale con Arsenal, Pisa e Dortmund: si comporranno le varie classifiche. L'Inter vuole essere protagonista senza perdere metri dalla testa di ogni graduatoria.