Lega Calcio Serie A "ha scelto di offrire agli appassionati di calcio presenti in oltre 200 paesi un altro grande spettacolo, avvalendosi delle migliori tecnologie disponibili per realizzare riprese spettacolari e immersive in occasione delle Ea Sports FC Supercup. Le partite, distribuite in Italia da Mediaset e da Thmanyah nel Medio Oriente e Nord Africa, si stanno disputando sul campo dell'Al-Awwal Park di Riyadh, combinando il racconto tecnico-tattico con quello cinematografico, attraverso l'uso di ottiche che utilizzano la tecnica cinematografica 'bokeh', importata in ambito calcistico combinandola con la proposizione delle azioni in Super-slowmotion". Con questa nota, si celebrano così le innovazioni introdotte per la distribuzione delle immagini del torneo.

La macchina di produzione televisiva della Ea Sports FC Supercup è, ancora una volta, di altissima qualità, utilizzando le soluzioni più avanzate per la ripresa di un incontro di calcio - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo - Abbiamo portato in Arabia Saudita l`innovazione e lo stile che contraddistinguono la Serie A per la ripresa dell`incontro, con 35 camere tra cui la Refcam e il sistema di ripresa Agito, montato su ruote. Le tre gare di Riyadh sono l`occasione per offrire agli appassionati di tutto il mondo un racconto moderno con standard tecnici ed editoriali sempre più elevati. Ringrazio Mediaset e del Broadcaster arabo Thmanyah per l`impegno e lo sforzo produttivo nel quale sono impegnati per valorizzare al meglio le gare".