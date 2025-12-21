Intervistato da Circus Daily, il centrocampista Aleksandar Stankovic ha risposto anche ad alcune domande sul suo futuro al Club Brugge e su un possibile ritorno all'Inter: "Il mio momento? È una sensazione incredibile - ha esordito il calciatore classe 2005 -. Il club mi ha accolto a braccia aperte e mi ha guidato per tutta la stagione. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ma sono davvero felice qui”.

Il centrocampista ha poi ringraziato l’ambiente che lo circonda: “Grazie al club e ai miei compagni stiamo lavorando duramente. C’è un grande spirito di squadra”. Inevitabile anche una domanda sul possibile ritorno all’Inter, che Stankovic ha respinto con fermezza: “Onestamente non ci penso. Penso solo al Club Brugge”.

Un messaggio chiaro, che ribadisce la sua concentrazione totale sul presente: “Tutti conoscono la situazione, ma la cosa più importante è restare concentrati, lavorare insieme ed essere una grande famiglia. Ciò che conta è l’oggi, il futuro verrà dopo”.