Presente al 'Centro Sportivo La Castellina' per seguire Sandrio-Folgore Caratese di Serie D, Nico Paz ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia toccando inevitabilmente anche il tema relativo al suo futuro: "Se penso al Real? No, non lo so. Penso solo a giocare. Cerco di fare il meglio possibile, dopo vediamo", ha assicurato il fantasista argentino del Como. Prima di tessere le lodi di Cesc Fabrega: "È il migliore, è un allenatore molto bravo, il più importante della mia carriera. Sta facendo crescere me e la squadra, sono molto felice di essere con lui".