Non c'è davvero pace per Valentin Carboni. La rottura del crociato all'inizio della scorsa stagione quando stava per iniziare la cura Roberto De Zerbi a Marsiglia, l'incoraggiante Mondiale per Club che aveva riportato alla mente le sue qualità e il prestito al Genoa dove, considerato l'ambiente ideale per i sudamericani, si sperava che il classe 2005 potesse finalmente legittimare l'investitura di Leo Messi in tempi non sospetti. Invece a fine 2025, dopo il belo gol al Vicenza a Ferragosto in Coppa Italia e qualche altra presenza positiva, il figlio di Ezequiel si ritrova a fare i conti con la consapevolezza dell'ennesimo prestito infelice. Appena 548 minuti sul rettangolo di gioco, in 15 presenze con una media misera di 36 minuti a gara. Bilancio deludente, in una stagione avviata da Patrick Vieira in panchina e poi proseguita con l'ingaggio di Daniele De Rossi al posto del francese. Un avvicendamento che, complice il cambio di modulo, ha ridotto ulteriormente le aspettative di impiego di Carboni, intravisto proprio contro l'Inter nel finale dell'ultima partita di campionato a Marassi.

Eppure gli operatori di mercato non dimenticano le qualità del mancino di Buenos Aires e i più ottimisti sono convinti che possa ancora esplodere da un momento all'altro, facendo la differenza. Tra questi Alberto Gilardino e Davide Vaira, rispettivamente allenatore e direttore sportivo del Pisa, che secondo quanto appurato da FcInterNews.it negli ultimi tempi hanno aumentato il pressing sull'Inter per ottenere il prestito di Carboni fino al termine della stagione. L'Inter ovviamente ascolta tutto e tutti, sa bene che il percorso del ragazzo al Genoa è agli sgoccioli e le parti concordano sul fatto che serva una nuova esperienza. Sotto la torre più imprevedibile della storia dell'uomo, magari l'imprevedibilità di Valentin potrebbe finalmente tornare a esprimersi.