Quella di domani a Riad sarà la 'vera' finale di Supercoppa Italiana, con il Napoli campione d'Italia che sfiderà il Bologna detentore della Coppa Italia. A rimarcare il concetto arrivano anche le parole del presidente del club rossoblu Joey Saputo, intervistato dai canali ufficiali della Serie A a margine dell'ospitata presso l'ambasciata italiana in Arabia Saudita: "È quello che abbiamo detto subito dopo la partita con l'Inter, la vera finale la vediamo lunedì".

Saputo ha avuto parole di elogio per Vincenzo Italiano: "È stato difficile arrivare dopo l'era di Thiago Motta, entrare e continuare le cose che abbiamo cominciato è stato difficile ma va dato merito a lui e al suo gruppo". Battuta conclusiva sull'ambiente di Riad e sul modo di vivere il calcio dei sauditi: "Iniziativa bellissima. Vedendo la partita con l'Inter si notava che la squadra ospite fossimo noi, però poter fare questo ponte con il calcio è una cosa bella".