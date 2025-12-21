Sembrava un'occasione mancata per l'Atalanta, ma i minuti di recupero sono decisivi e Hien trova il guizzo per espugnare Genova. La Dea lotta in tutte le zone del campo senza riuscire a rendersi pericolosa fino alla porzione conclusiva dell'incontro. Il Genoa, dal canto suo, non ha mai mollato, dando filo da torcere alla squadra di Palladino anche in inferiorità numerica. L'episodio chiave a inizio gara: l'estremo difensore dei liguri, Leali, commette un fallo fuori dall'area di rigore per fermare l'avanzata di Maldini; l'arbitro non ha dubbi e rifila il rosso al portiere rossoblu.

Attacchi, ripartenze e tentativi velleitari. In pieno recupero Zalewski pennella per lo stacco imperioso di Hien (errata l'uscita di Sommariva), che segna il suo primo gol in A. Successo pesantissimo per i bergamaschi, che salgono a quota 22 punti, al nono posto della classifica.