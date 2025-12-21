Una piccola macchia nella splendida vittoria ottenuta ieri dal Monza, che ha schiacciato la Carrarese con un secco 4-1: protagonista dell'episodio negativo è stato Keita Baldé, che al momento della sostituzione con Andrea Petagna al minuto 67 non ha fatto nulla per nascondere il proprio disappunto per il cambio. A fine gara, però, il tecnico biancorosso Paolo Bianco ha rimesso a posto l'ex interista: "Ci sta che un giocatore possa essere scontento ma qui si fa sempre come dico io. Vorrei usare qualche termine che non posso usare, se non sei contento puoi andare da un'altra parte".