Prima del fischio d’inizio di Genoa-Atalanta, Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sul momento della squadra nerazzurra, tra campo, mercato e obiettivi stagionali.

Il dirigente bergamasco ha innanzitutto voluto sottolineare la vicinanza del club a Mario Pasalic, attraversando un periodo delicato: “Abbiamo cercato, come una famiglia, di stargli vicino. Con il mister parliamo sempre, ma lui è totalmente concentrato sul campo. Il discorso mercato verrà rimandato: ora dobbiamo pensare esclusivamente alla partita di stasera”.

Percassi ha poi fissato con chiarezza le ambizioni dell’Atalanta per questa stagione, senza nascondere una punta di autocritica: “Se a fine anno l’Atalanta non avrà rimpianti, vorrà dire che avremo fatto il massimo. Al momento abbiamo 19 punti, possiamo e dobbiamo fare meglio”.

Grande soddisfazione invece per il cammino europeo: “In Champions League stiamo vivendo una stagione straordinaria”, ha ammesso Percassi, evidenziando però la necessità di alzare il livello in campionato: “In Serie A dobbiamo fare qualcosa in più. Se questo non dovesse accadere, saremmo molto dispiaciuti”.