Eduard Spertsyan, oggetto prezioso del Krasnodar, è nel mirino dell'Inter e non solo. Il trequartista classe 2000, che quest'anno ha totalizzato fin qui la bellezza di 9 gol e 13 assist in 25 presenze (bottino niente male) tra campionato, Coppa di Russia e Supercoppa russa, fa gola anche a Juve e Napoli. Ma il mercato, per il momento pu attendere. Come riferisce SportAran.com, nel corso delle sue vacanze a Dubai, l'armeno ha scattato una foto con Ibrahimovic, con il quale ha espresso uno scambio di idee sul calcio.