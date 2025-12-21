Intervistata dal Corriere della Sera, Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano, avanza seppur in modo indiretto la propria candidatura per la successione di Beppe Sala alle amministrative in programma nel 2027: "Non nascondo che mi fa piacere, in questi anni ho lavorato tanto, con grande impegno e con l’amore per la città. Adesso noi, come centrosinistra, dobbiamo concentrarci nel costruire una coalizione solida e capace di proseguire innovando. Penso di poter avere un ruolo nella definizione delle linee strategiche. Non so se sarò io la candidata sindaca, ma mi piacerebbe".

Con l'attuale giunta, Scavuzzo ha delineato a livello amministrativo il percorso per la progettazione del nuovo stadio di San Siro: "Abbiamo pubblicato tutti documenti che hanno accompagnato il percorso amministrativo. Ognuno può avere la propria opinione, io sono contenta di aver lavorato in trasparenza. Non è finita: ci siamo assunti l’impegno di accompagnare e verificare ogni passaggio di questa trasformazione urbana. Istruzioni a chi subentrerà? Magari saremo ancora noi. Nella prospettiva di continuità, mi piace pensare che inaugureremo noi il nuovo stadio".