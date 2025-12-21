Il calciomercato di gennaio s'avvicina e sono tante le voci che si rincorrono da una sponda all'altra. La Juventus, reduce dal successo con la Roma che ha permesso ai bianconeri di toccare quota 29 punti accorciando a una lunghezza la distanza dal quarto posto, proverà a rinforzare il centrocampo. Secondo Gazzetta.it le idee dirigenziali corrispondono ai nomi di Frattesi e Hojibierg. Ma il sogno (difficile) è Sandro Tonali.