Alla vigilia della finale di Supercoppa italiana contro il Bologna, l'attaccante del Napoli Matteo Politano ha trasmesso fiducia e consapevolezza ai microfoni dei canali ufficiali della Lega Serie A. L’attaccante azzurro ha sottolineato l’importanza del successo ottenuto in semifinale contro il Milan, visto come un punto di partenza fondamentale.

“La vittoria col Milan è stata meritata - ha spiegato Politano - e ci ha dato grande entusiasmo. Ma soprattutto ci ha dato consapevolezza di quello che stiamo facendo e del fatto che lo stiamo facendo bene”. Un’iniezione di fiducia importante in vista di una finale che si preannuncia tutt’altro che semplice: “Il Bologna è una squadra molto aggressiva, che viene a giocare tanti duelli. Dovremo prepararci al meglio perché sarà una partita difficile”.

Politano ha poi evidenziato la crescita del Napoli anche dal punto di vista fisico, un aspetto chiave in gare di questo livello: “Queste partite si vincono con la fisicità e soprattutto vincendo i duelli. Quando affronti squadre che vengono alte e giocano l’uno contro uno, è fondamentale vincere il confronto diretto. Se hai energia, poi riesci a portare a casa la partita”.

Infine, un passaggio sul ruolo dei giocatori più esperti nei grandi appuntamenti: “Cercare di trasmettere tranquillità è importante, soprattutto ai più giovani o a chi arriva da fuori. È quello che noi più grandi proviamo a fare in momenti come questi”. Un messaggio chiaro: testa fredda, intensità e spirito di squadra per puntare al trofeo.