Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu commenta così ai microfoni di Inter TV il match vinto oggi per 5-0 contro il Torino all’esordio in Serie A: “Era importante perché era la prima, l’esordio nella nuova stagione. Abbiamo fatto una buona preparazione nonostante le incognite. Dal punto di vista fisico ma soprattutto mentale l’inter ha tirato fuori la sua miglior versione. È venuta fiori una gran bella prestazione. Sono molto felice per l’aggressività e per l’intensità oltre che per la verticalità, siamo stati bravi ad approfittare dei momenti degli avversari ed è venuta fuori una bella prestazione. Sono felice per Sucic che all’esordio ha fatto una gara di personalità, felice per Bonny che ha segnato all’esordio, anche Diouf e Luis Henrique. Sono i giovani che abbiamo portato e che stiamo cercando di inserire al meglio. Siamo felici un po’ per tutti, ma è solo la prima. La stagione è ancora lunga e la strada è complicata. Dobbiamo mantenere l’autostima, la fiducia e la coscienza che poi ci porterà ad avere una stagione importante”.

Cosa ti è piaciuto in particolare?

“Sono contento di non aver subito gol, siamo stati bravi sulle preventive. Sono tutte cose che danno fiducia e che sono importanti soprattutto per i difensori. Voglio un’Inter padrona di se stessa e della sua qualità. Le partite poi cambiano, gli avversari ti studiano. Dobbiamo essere bravi ad adattarci, ma l’equilibrio non deve mai mancare”.