Maurizio Compagnoni, dagli studi di Sky Sport, ha commentato il successo dell’Inter contro il Pisa, individuando nella serata dell’Arena Garibaldi un crocevia importante per il percorso nerazzurro.

Secondo il giornalista, la squadra di Chivu arrivava da un periodo particolare: “È un momento strano, indecifrabile per l’Inter. Le due sconfitte erano pesanti sul piano dell’immagine, ma non delle prestazioni”. Compagnoni fa riferimento soprattutto al match di Champions League: “A Madrid l’Inter ha avuto 20-25 minuti di grande calcio, non è certo una squadra in difficoltà tecnica o identitaria”.

Proprio per questo, la vittoria a Pisa assume un valore enorme: “Era importantissimo vincere. Una non vittoria avrebbe potuto aprire una piccola crisi. L’Inter è lì, competitiva, ma serviva una risposta immediata”.

Compagnoni rivela anche come in settimana il gruppo avesse lavorato molto sull’analizzare gli errori: “Hanno cercato di capire a fondo le ragioni delle sconfitte. Non puoi liquidare tutto parlando di sfortuna. Alcuni aspetti andavano corretti”.