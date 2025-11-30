Si ferma la corsa della Roma che perde anche la testa della classifica, superata dal Napoli (assieme al Milan). I giallorossi perdono 1-0 proprio contro gli azzurri di Antonio Conte. Decisivo il gol di David Neres, il terzo nelle ultime tre partite.

La vetta ora per l’Inter è lontana solo un punto, con la Roma che ora al pari dei nerazzurri porta a quattro il numero delle sconfitte stagionali. Al mpmentp ci sono quattro squadre racchiuse in un punto, che potrebbero anche diventare cinque se domani dovesse vincere anche il Bologna.

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 30 novembre 2025 alle 22:40
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print