Gianni De Biasi, ex allenatore del Brescia e della Nazionale albanese, parla in esclusiva per Tribuna.com analizzando il momento dell'Inter: "Problemi con i top team? Ci potrebbero essere mille ragioni. Una è sicuramente la mancanza di precisione nel finalizzare. Anche nel derby hanno avuto più occasioni da gol del Milan e hanno condotto la partita, ma alla fine hanno perso. Lo stesso vale per la partita contro l'Atletico Madrid. Hanno giocato meglio degli altri e sono usciti a mani vuote. È importante che la squadra continui a lavorare così duramente; questa fase passerà."

Come valuta il lavoro di Chivu?

"È molto bravo, davvero molto bravo! Soprattutto dal punto di vista politico e comunicativo. È molto capace. Lo apprezzo perché non aggrava le attuali difficoltà della squadra, ma piuttosto valuta bene le cose e sa poi trasformarle in motivazione per i giocatori. Non cerca scuse, e questa è la cosa più importante, e penso che meriti un riconoscimento per questo".