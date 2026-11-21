Sul futuro dello stadio San Siro a Milano, il candidato alle primare del centrosinistra per le amministrative del 2027 Pierfrancesco Majorino rilancia l'ipotesi della riqualificazione dell'attuale impianto. Il capogruppo del Pd in Lombardia, intervenuto durante un evento al Teatro Litta, ha ribadito la propria contrarietà all'idea di abbandonare il Meazza, indicando nel recupero e nella ristrutturazione dello stadio la soluzione migliore. "Non credo che sia una vicenda conclusa", ha dichiarato Majorino.

Che poi si è espresso anche sulle recenti parole del presidente del Milan, Paolo Scaroni, sul futuro dell'impianto: "Credo che dovrebbe ricordarsi che Milano è dei milanesi, non dei fondi. Le proprietà devono prenderla con più tranquillità, la vicenda non è chiusa e se si dovesse riaprire io ripartirei dall'idea che ho sempre ritenuto la migliore, ovvero la riqualificazione dell'attuale stadio. Se non fosse possibile, ritengo cruciale rispettare l'ordine del giorno del Consiglio Comunale e fare sì che le valutazioni di impatto ambientale tengano conto anche degli aspetti sulla salute. La vicenda per me non è concluso, c'è in gioco un bel pezzo di vita della città".