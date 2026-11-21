"Non sono assolutamente preoccupato, sono dispiaciuto". Così Ivan Tisci, allenatore del Potenza, debutta in conferenza stampa nel commentare la sconfitta odierna contro l'Inter Under 23: "Credo che si sia vista una partita fra due squadre che sotto l'aspetto dell'intensità abbiano fatto parecchio, per quanto hanno corso i giocatori in campo e per come si sono affrontati nei duelli a campo aperto. A me interessa vedere le prestazioni. Se le prestazioni ci sono, se vedo la squadra sempre viva, anche nelle difficoltà e nelle giornate un po' più storte, non ci sono problemi".

A segnare negativamente la giornata anche il rigore fallito da Manuele Castorani, che si è fatto ipnotizzare da Riccardo Melgrati: "I rigori li sbaglia chi li tira. Non è un problema tecnico, perché questa è una squadra che ha giocatori di livello, di qualità e anche quando restano per allenarsi o per provarli sono tutti molto bravi. I rigoristi devono studiare, così come fanno i portieri avversari, perché tutti studiano molto i battitori. Bisognerà magari studiare un po' di più. Il portiere poi è lì per parare. Il se e il ma sono in mano e nel calcio non servono. Io sono molto più pratico e guardo in faccia la realtà: oggi non siamo riusciti a portare a casa punti, ma comunque c'è stata una buona prestazione", le parole riportate da TuttoPotenza.