Piotr Zielinski va verso il forfait nella trasferta di domani sera a Bergamo contro l'Atalanta. Nell'allenamento mattutino della vigilia, il centrocampista polacco, reduce da un problema alla pianta del piede che gli aveva fatto saltare il primo dei due impegni con la Nazionale contro la Romania, ha svolto ancora lavoro differenziato e pertanto è destinato a saltare il match della New Balance Arena; il suo rientro in gruppo dovrebbe avvenire a ridosso della partita di Champions League contro lo Stoccarda. In mezzo al campo saranno titolari Hakan Calhanoglu in cabina di regia, Nicolò Barella e uno tra Petar Sucic ed Henrikh Mkhitaryan, con il primo favorito.