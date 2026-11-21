La Lazio prosegue nel suo volo in classifica grazie alla vittoria per 3-0 sul Lecce, suggellata anche dall'ennesimo gioiello firmato Davide Frattesi. Proprio di Frattesi e del ruolo che ha avuto nella sua esplosione in biancoceleste parla in conferenza stampa il tecnico Gennaro Gattuso: "Frattesi è un capoccione ed esagera sempre. Lui ha bisogno di affetto come tanti giocatori, ma poi deve anche prendere delle mazzate sui denti perché vuole giocare come dice lui ma non è facile. Il merito è suo, sono contento che ha segnato di sinistro, è una roba grossa. Io però sono contento di tutti, è bello allenare questo gruppo".

Crede che ci sia bisogno di questo mese per preparare psicologicamente l'impegno della Supercoppa?

"Per me la Supercoppa è un regalo, io non c'entro nulla e avrò la fortuna di giocarla. Non sarà un impiccio, ti gioca una coppa in una partita, ma manca del tempo. Manca un mese esatto, non possiamo pensare alla coppa. Dopo Frosinone avremo quattro giorni per prepararla, proveremo a giocarcela contro una squadra che detta legge da anni. Adesso recuperiamo due giorni, martedì ricominciamo a pensare a Torino e speriamo di muovere ancora la classifica mantenendo questo atteggiamento".