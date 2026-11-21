Lautaro è pronto a rientrare dopo aver smaltito l'infortunio, ma il capitano dell'Inter dovrebbe partire dalla panchina. Orfano di Bonny, Chivu si affiderà in avanti al tandem formato da Pio Esposito e Thuram: un gol dell'attaccante azzurro, in grandissima forma, vale 2,25 volte la posta puntata, quello del francese si gioca invece a 2,00 (come Lautaro, del resto). Calhanoglu, rigorista della squadra e autore già di tre centri in campionato, a segno è in lavagna a 3,75, mentre le reti di Carlos Augusto e Zielinski sono fissate nell'ordine a 8,00 e 4,90. Sarri dovrebbe affidare a Krstovic le chiavi dell'attacco. Un gol dell'ex attaccante del Lecce (il montenegrino ne ha finora firmati 8 in stagione) si gioca a 3,50, quelli di Zalewski e De Ketelaere sono proposti rispettivamente a 6,50 e 4,00. Arrivato a settembre con grandissime aspettative dal Bologna, Rowe insegue ancora il primo gol con la maglia della Dea: un suo centro contro l'Inter è fissato a 4,90.