Lavoro pomeridiano al Centro Bortolotti di Zingonia alla vigilia della partita con l'Inter per l'Atalanta di Maurizio Sarri. Il programma di giornata prevedeva torello e attivazione tecnica, quindi esercitazioni sulla fase offensiva e una partitella undici contro undici su metà campo. Thomas Kristensen ha lavorato in gruppo, mentre Hien, Kossounou e Pompei hanno fatto palestra e lavoro individuale sul campo. Domani, domenica 22 novembre, la squadra al mattino effettuerà la rifinitura a porte chiuse a Zingonia.