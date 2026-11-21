Quando Luís Figo lasciò il campo tra gli applausi di San Siro, Maicon era ancora in panchina. Era il 31 maggio 2009. Il portoghese chiudeva la sua carriera da calciatore, il brasiliano aspettava di tornare a giocare dopo due mesi. L’Inter aveva già lo scudetto in tasca, ma l’Atalanta non era venuta a Milano per assistere alla festa.
Primo squillo
Maicon non giocava dal 29 marzo, quando Ecuador e Brasile avevano pareggiato 1-1 a Quito nelle qualificazioni al Mondiale 2010. Aveva sentito dolore alla coscia destra dopo un cross e aveva lasciato il posto a Dani Alves già nel primo tempo. La lesione al retto femorale lo tenne fuori fino all’ultima giornata di Serie A. Al 19’ della ripresa l’Atalanta conduceva per 3-2. José Mourinho mandò in campo Maicon e Hernán Crespo al posto di Cristian Chivu e Dejan Stanković. Pochi minuti dopo, il brasiliano si liberò del suo marcatore sulla destra. A San Siro sapevano bene quanto valesse quello spazio quando il Colosso alzava la testa. "Ricordo che entrai con tanta voglia di dare una mano alla squadra. Quell’azione con Crespo, quando ho crossato e lui ha colpito la traversa, poteva finire in gol. Ma la cosa più importante era essere di nuovo in campo e poter partecipare a quella festa", racconta Maicon in esclusiva a FcInterNews.it.
"Un giorno speciale"
Il colpo di testa di Crespo non cambiò il punteggio. Più tardi, un altro cross di Maicon dalla destra costrinse la difesa dell’Atalanta a rifugiarsi in angolo. A battere il corner fu lo stesso brasiliano. Sul sinistro di Sulley Muntari, Ferdinando Coppola respinse ed Esteban Cambiasso firmò il 3-3. Un minuto dopo, Zlatan Ibrahimović decise la partita con un geniale colpo di tacco: 4-3. Quel pomeriggio bastarono due azioni sulla destra per ricordare perché, con Maicon in campo, l’Inter avesse praticamente un attaccante in più. "Per me fu un giorno davvero speciale. Stavo rientrando da un infortunio che avevo rimediato con la nazionale brasiliana. Poter tornare in campo proprio in quel momento, in una festa così bella a San Siro, fu davvero gratificante", ricorda Maicon.
"Grande professionista"
Sul finire del primo tempo, Figo aveva abbracciato i compagni e Mourinho prima di lasciare il campo tra gli applausi. Al suo posto era entrato Davide Santon. Di Figo, Maicon ricorda il compagno di spogliatoio: "Era un giocatore di grandissima qualità, un professionista ammirevole e una persona a cui tutti nel gruppo volevano bene. È stato emozionante condividere quel momento con lui. La conquista dello scudetto e la consegna della coppa hanno reso tutto ancora più speciale".
Numeri da Colosso
Domenica 22 novembre Atalanta e Inter si ritrovano di fronte, stavolta a Bergamo, per la 12ª giornata di Serie A. Maicon avrebbe chiuso la sua esperienza all’Inter con 249 presenze, 20 gol e 11 trofei: quattro scudetti, due Coppe Italia, tre Supercoppe italiane, una Champions League e un Mondiale per club. Nel 2010, l’anno del Triplete, ricevette il premio UEFA come miglior difensore dell’anno e fu scelto dai tifosi per la Squadra dell’Anno di UEFA.com.
Edmo Junior
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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