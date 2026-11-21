Non va oltre lo 0-0 lo Stoccarda di Sebastian Hoeneß, avversario dell'Inter mercoledì in Champions, nel match di Bundesliga disputato quest'oggi a Gelsenkirchen contro lo Schalke 04. Un pari a reti bianche che lascia più l'amaro in bocca alla formazione biancorossa, che ha creato le principali occasioni del match (una, addirittura triplice, al 19esimo minuto con Deniz Undav, Jamie Leweling e Grischa Prömel incapaci di battere Loris Karius), anche se è stata salvata in una circostanza dal proprio portiere Dennis Seimen reattivo sulla conclusione di Soufiane El Faouzi. Tanto rammarico per lo Stoccarda, che scende all'ottavo posto in classifica.
Sezione: L'avversario / Data: Sab 21 novembre 2026 alle 20:25
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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