Non va oltre lo 0-0 lo Stoccarda di Sebastian Hoeneß, avversario dell'Inter mercoledì in Champions, nel match di Bundesliga disputato quest'oggi a Gelsenkirchen contro lo Schalke 04. Un pari a reti bianche che lascia più l'amaro in bocca alla formazione biancorossa, che ha creato le principali occasioni del match (una, addirittura triplice, al 19esimo minuto con Deniz Undav, Jamie Leweling e Grischa Prömel incapaci di battere Loris Karius), anche se è stata salvata in una circostanza dal proprio portiere Dennis Seimen reattivo sulla conclusione di Soufiane El Faouzi. Tanto rammarico per lo Stoccarda, che scende all'ottavo posto in classifica.