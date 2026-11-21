Ripartita alla grande dopo la sconfitta nel derby, l'Inter fa visita all'Atalanta nel primo impegno dopo la sosta per proseguire la sua rincorsa alla vetta. Sarri sembra fare un po' fatica a imporre le sue idee, ma nell'ultima partita prima della pausa per le nazionali la Dea è riuscita a sbancare il campo del Monza. Contro i campioni d'Italia, però, i nerazzurri padroni di casa partono sfavoriti: come riporta Agipronews, infatti, il successo della squadra di Chivu si gioca a 1,60 su William Hill, mentre pareggio e vittoria della squadra di casa sono in lavagna nell'ordine a 4,40 e 4,90.

Tre delle ultime quattro trasferte giocate dall'Inter sono terminate con almeno tre reti complessive, trend inverso per le ultime due gare prima della sosta dell'Atalanta: alla New Balance Arena gli esperti puntano decisamente sull'Over, fissato a 1,36 su Snai, mentre l'Under è visto addirittura a 2,90. Due degli ultimi head-to-head tra le due squadre sono terminati 2-0 per l'Inter: domenica questo esito si gioca a 10, mentre 0-1 e 1-2 valgono nell'ordine 11 e 8,50. L'1-1 è il risultato esatto in pole position ed è fissato a 8,00, davanti agli altri pareggi 2-2 (11) e 0-0 (19). Quote verso l'alto in caso di successo dei padroni di casa: l'1-0 è in lavagna a 18, mentre il 2-0 e il 2-1 valgono nell'ordine 35 e 15 volte la posta puntata.