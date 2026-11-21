Donyell Malen è un tornado che squarcia anche la nebbia che imperversa sul Tardini coi suoi cambi e trascina la Roma verso una vittoria perentoria per 5-1 ai danni del Parma, successo che vale alla squadra di Gian Piero Gasperini il momentaneo secondo posto in classifica alle spalle della Lazio, aspettando la gara di domani dell'Inter a Bergamo. La squadra di Alberto Gilardino prova anche a fare la sua partita e per larghi tratti imbriglia i giallorossi, che però sbloccano la sfida al 41esimo con la prima gemma del neerlandese che controlla e piazza di giustezza alle spalle di Giovanni Daffara.

I ducali reagiscono nella ripresa e arrivano al pareggio con Nesta Elphege che si invola in fuga solitaria dopo aver fatto passare il pallone tra le gambe di Leonardo Balerdi e infila Mile Svilar con un tocco morbido. Ma è un'illusione di pochi minuti: al 68esimo Mariano Troilo sbaglia completamente un intervento e apre la strada alla doppietta di Malen, e da lì in poi è notte fonda per il Parma. Due minuti dopo, Rodrigo Mora firma il 3-1 poi Malen completa la sua serata epica con altri due gol. Per qualche ora, Roma è capitale della Serie A.