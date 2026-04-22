Sabato sera, all'U-Power Stadium di Monza, l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi è attesa dall'ultimo impegno della regular season del girone A della Serie C contro l'Union Brescia di Eugenio Corini. In palio, ci sono le residue possibilità di approdare nei playoff, una corsa che si è complicata per i ragazzi nerazzurri dopo le ultime sconfitte contro l'Arzignano Valchiampo e la Giana Erminio. L'Inter è a 48 punti, meno due dalla decima posizione occupata proprio dalla squadra del Vicentino.

Designato l'arbitro dell'incontro: a fischiare sarà Stefano Striamo di Salerno, che avrà come assistenti Nicola Morea di Molfetta e Tommaso Mambelli di Cesena. Abdoulaye Diop di Treviglio sarà il quarto ufficiale, mentre l'addetto al Football Video Support sarà Gennantonio Martone di Monza.