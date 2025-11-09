Nell'Inter U23 si sta mettendo in mostra anche Simone Cinquegrano. Il terzino, arrivato a Milano in prestito dal Sassuolo, si descrive così ai microfoni del MatchDay Programma del club nerazzurro: "Sono un giocatore duttile, con personalità, che mette sempre fisicità e gamba in ogni azione - sottolinea -. Mi piace adattarmi a quello che serve alla squadra, che sia spingere, difendere o coprire un compagno. I miei punti di forza sono la velocità, il colpo di testa e la struttura fisica: cerco sempre di usarli per dare equilibrio e solidità. Nel tempo ho capito che non basta solo migliorare le qualità fisiche o tecniche: serve continuità, testa e la capacità di restare lucidi nei momenti difficili. È lì che si vede la vera crescita. Ed è ciò a cui sto lavorando. Mi sento cresciuto in tutte queste cose ma il lavoro non finisce mai: ogni giorno c’è qualcosa che puoi fare meglio".