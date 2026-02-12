"L’allenatore conta, conta tanto ma in campo ci vanno i giocatori. Io ho avuto allenatori geniali, come Spalletti che ha vinto a Napoli dando spettacolo e giocando un calcio europeo. Il suo Napoli ha dominato anche le partite di Champions", ha detto Walter Sabatini a Radio Marte dove ha ampiamente parlato del Napoli di Conte, allenatore che ha elogiato.

"Per questo dico che l’allenatore incide molto sul risultato delle partite, che vengono vinte da chi ha calciatori dalle grandi capacità balistiche" ha continuato prima di dire sul campionato: "Le squadre oggi sono equilibrate proprio perché gli allenatori lavorano molto sulla tattica. Giochisti contro 'risultatisti'? Non mi interessa, l’importante è giocare a calcio: poi quando il giocatore sta bene, può dare vita a partite spettacolari. Il calcio è dei calciatori".